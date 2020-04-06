BMW з поліцейськими врізалось у дерево: двоє загиблих, один у лікарні

У Волинській області сталася смертельна ДТП за участі співробітників поліції.

Джерело: повідомлення на сайті Державного бюро розслідувань

Деталі: За попередньою інформацією, близько 10 години ранку 6 квітня в одному із сіл Волинської області працівник місцевого відділу поліції за кермом автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево.

Унаслідок ДТП правоохоронець та пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Лейтенант поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, доставлений до лікарні.

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).