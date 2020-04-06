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Північна Македонія впроваджує тотальну заборону на вихід з дому у вихідні та вечорами

Понеділок, 6 квітня 2020, 18:50

Північна Македонія впроваджує повну заборону на вихід з дому вечорами та у вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Північна Македонія анонсувала розширення комендантської години для протидії поширенню коронавірусу.

Зокрема, у будні дні комендантська година триватиме з 16-00 до 05-00, а на вихідні – цілодобово: з 16-00 п’ятниці до 05-00 понеділка. Заборона не поширюється лише на правоохоронців, військових, медиків, працівників супермаркетів і ресторанів, які забезпечують доставку, та інших працівників критичної інфраструктури.

Нові обмеження почнуть діяти з середи, 8 квітня.

За словами прем’єра Олівера Спасовскі, такими жорсткими заборонами влада хоче добитися, щоб люди не влаштовували пікніки у громадських місцях, як це відбувалося досі.

"Ми посилюємо обмеження свободи пересування, тому що люди продовжують влаштовувати пікніки. Під час вихідних заборона на пересування діятиме у всіх містах…. Ці заходи мають бути результативними", - зазначив він.  

Теми: Македоніякоронавірусепідемія
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