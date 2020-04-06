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Українець став найкращим міжнародним студентом Королівської академії Британії

Понеділок, 6 квітня 2020, 19:12
Українець став найкращим міжнародним студентом Королівської академії Британії

Курсант Військової академії міста Одеси Антон Совенко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст.

ДжерелоFacebook посольства Британії в Україні

Деталі: цього року Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав відзнаку найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки.

Він представляв Королівську академію Сандгерст на міжнародних змаганнях із баскетболу та тренував команду з боксу.

Довідково: У 2019 р. Артем Бараненко, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, отримав "Шаблю найкращого закордонного випускника" Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу. Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.

Українська правда

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Теми: УкраїнаВелика Британіястуденти
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