Українець став найкращим міжнародним студентом Королівської академії Британії

Курсант Військової академії міста Одеси Антон Совенко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст.

Джерело: Facebook посольства Британії в Україні

Деталі: цього року Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав відзнаку найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки.

Він представляв Королівську академію Сандгерст на міжнародних змаганнях із баскетболу та тренував команду з боксу.

Довідково: У 2019 р. Артем Бараненко, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, отримав "Шаблю найкращого закордонного випускника" Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу. Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.