Коронавірус у Британії: загиблих суттєво менше, ніж у попередні два дні
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту.
За інформацією станом на вечір 6 квітня, у Британії зафіксовано вже 5373 смерті від коронавірусу – на 439 більше, ніж напередодні.
Це майже на 200 випадків менше, ніж у попередні два дні – тоді повідомили про 621 та 708 загиблих відповідно.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 51 608, з них 3802 виявили за останні 24 години. Це також суттєво менше, ніж напередодні, (5903 нових випадків), але дещо більше, ніж 4 квітня (3735 випадків).
Тест на коронавірус у Британії здали вже 208 837 людей.
Нагадаємо, у неділю прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був госпіталізований з симптомами коронавірусу. Попри госпіталізацію, він продовжує очолювати уряд.