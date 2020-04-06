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Коронавірус у Британії: загиблих суттєво менше, ніж у попередні два дні

Понеділок, 6 квітня 2020, 19:35

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту.

За інформацією станом на вечір 6 квітня, у Британії зафіксовано вже 5373 смерті від коронавірусу – на 439 більше, ніж напередодні.

Це майже на 200 випадків менше, ніж у попередні два дні – тоді повідомили про 621 та 708 загиблих відповідно.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 51 608, з них 3802 виявили за останні 24 години. Це також суттєво менше, ніж напередодні, (5903 нових випадків), але дещо більше, ніж 4 квітня (3735 випадків).

Тест на коронавірус у Британії здали вже 208 837 людей.

Нагадаємо, у неділю прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був госпіталізований з симптомами коронавірусу. Попри госпіталізацію, він продовжує очолювати уряд.

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Теми: Велика БританіяОфіс генпрокурора жертвиCovid-2019
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