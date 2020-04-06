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Кількість загиблих від коронавірусу в США перевищила 10000

Понеділок, 6 квітня 2020, 22:15

Число жертв епідемії Covid-19 у Сполучених штатах Америки перетнуло психологічну позначку у 10 тисяч, понад 3000 з них загинули у Нью-Йорку.

Про це йдеться у підрахунках Інституту Гопкінса, повідомляє "Європейська правда".

Кількість жертв та нових хворих у США стрімко зростає. Близькою до подолання психологічної позначки є також кількість діагностованих хворих – вона наблизилася до 350 тисяч (на час написання даної новини – 347003 людини, збільшилося на 20 тисяч до попереднього дня). Втім, напередодні зростання було ще стрімкішим.

Повідомляється про 10335 загиблих по всій території США. За цим показником сполучені штати обганяють лише Італія та Іспанія.

Теми: СШАкоронавірусепідемія
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