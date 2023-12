Молимось за здоров’я Джонсона – Зеленський

Президент Володимир Зеленський побажав госпіталізованому до реанімації через коронавірус прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону побороти хворобу.

Джерело: Зеленський у Twitter, "Інтерфакс"

Пряма мова: "Разом з усіма британцями бажаємо Борису Джонсону боротись і перемогти, молимось за його здоров’я".

Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health