Молимось за здоров’я Джонсона – Зеленський

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Вівторок, 7 квітня 2020, 00:38

Президент Володимир Зеленський побажав госпіталізованому до реанімації через коронавірус прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону побороти хворобу.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Разом з усіма британцями бажаємо Борису Джонсону боротись і перемогти, молимось за його здоров’я".

Що передувало: Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусом, перевели в реанімаційне відділення лікарні.

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
  • Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 
  • Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

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Українська правда
Теми: Зеленський Велика Британія


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