Молимось за здоров’я Джонсона – Зеленський

Президент Володимир Зеленський побажав госпіталізованому до реанімації через коронавірус прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону побороти хворобу.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Разом з усіма британцями бажаємо Борису Джонсону боротись і перемогти, молимось за його здоров’я".

Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020

Що передувало: Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусом, перевели в реанімаційне відділення лікарні.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.

Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині , закликаючи людей залишатись вдома.

закликаючи людей залишатись вдома. Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

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