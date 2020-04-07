Молимось за здоров’я Джонсона – Зеленський
Президент Володимир Зеленський побажав госпіталізованому до реанімації через коронавірус прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону побороти хворобу.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Разом з усіма британцями бажаємо Борису Джонсону боротись і перемогти, молимось за його здоров’я".
Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020
Що передувало: Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусом, перевели в реанімаційне відділення лікарні.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
- Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.
- Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.
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