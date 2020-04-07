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Молимось за здоров’я Джонсона – Зеленський

Вівторок, 7 квітня 2020, 00:38
Молимось за здоров’я Джонсона – Зеленський

Президент Володимир Зеленський побажав госпіталізованому до реанімації через коронавірус прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону побороти хворобу.

Джерело: Зеленський у Twitter, "Інтерфакс"

Пряма мова: "Разом з усіма британцями бажаємо Борису Джонсону боротись і перемогти, молимось за його здоров’я".

Деталі: Після повідомлення про погіршення стану Джонсона лідери багатьох країн почали бажати йому швидкого одужання. Так підтримку прем’єру висловили президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та іспанський колега Педро Санчес.

Окрім того, надію на покращення здоров’я лідера Великої Британії висловили прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус та прем’єр Шотландії Нікола Стерджен. 

Здоров’я Джонсону також побажали його попередники Тереза Мей та Девід Кемерон. 

Що передувало: Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусом, перевели в реанімаційне відділення лікарні.

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
  • Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 
  • Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийВелика Британія
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