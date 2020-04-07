Помпео розповів, про що говорили із Зеленським

Державний секретар США Майк Помпео подякував президенту Володимиру Зеленському за допомогу у поверненні американців, які не змогли виїхати через закриття кордонів.

Джерело: Помпео у Twitter

Пряма мова: "Гарно поговорили із Володимиром Зеленським сьогодні. Я подякував йому за допомогу України у поверненні американців додому, зокрема більше 200 добровольців Корпусу миру".

Good to speak with @ZelenskyyUa today. I thanked him for #Ukraine's assistance getting #AmericansHome, including more than 200 @PeaceCorps volunteers. Together we continue to focus on reform and holding Russia accountable for humanitarian conditions in the Donbas. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 6, 2020

Деталі: Окрім того, у розмові також обговорили притягнення Росії до відповідальності за гуманітарні умови на Донбасі.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський подякував держсекретарю США Майку Помпео за 1,2 мільйони доларів, які Сполучені Штати виділили Україні для боротьби з COVID-19.