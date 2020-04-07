Помпео розповів, про що говорили із Зеленським

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Вівторок, 7 квітня 2020, 05:29

Державний секретар США Майк Помпео подякував президенту Володимиру Зеленському за допомогу у поверненні американців, які не змогли виїхати через закриття кордонів. 

Джерело: Помпео у Twitter

Пряма мова: "Гарно поговорили із Володимиром Зеленським сьогодні. Я подякував йому за допомогу України у поверненні американців додому, зокрема більше 200 добровольців Корпусу миру". 

Деталі: Окрім того, у розмові також обговорили притягнення Росії до відповідальності за гуманітарні умови на Донбасі. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський подякував держсекретарю США Майку Помпео за 1,2 мільйони доларів, які Сполучені Штати виділили Україні для боротьби з COVID-19.

Українська правда
Теми: Зеленський США


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