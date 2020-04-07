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Головні новини понеділка і ночі: результати карантину, 13 тисяч правок Коломойського

Вівторок, 7 квітня 2020, 08:00

Зеленський: карантин діє, за добу захворіло менше людей, до "антиколомойського" законопроєкту внесли рекордні 13 тисяч правок — актуальні новини 6 квітня.

Про карантин

За минулу добу знизився відсоток тих хто захворів на коронавірус в Україні. Зеленський заявив, що зменшення кількості випадків – це результат карантину.

Поліція вже склала перші адмінпротоколи за появу у громадських місцях без захисних масок на обличчі.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1319 випадків захворювання на коронавірус, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Про 13 тисяч правок

Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали понад 13000 правок до розгляду проєкту закону у другому читанні.

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Про інші важливі новини

Чоловік, якого не пустили на спортмайданчик в Гідропарку, намагався туди потрапити, перепливши річку, поліцейські зловили його на іншому березі.

У Тернополі дружина не пустила додому чоловіка, який приїхав із заробіток у Польщі — прилаштуватися на самоізоляцію йому допомагали правоохоронці.

Польща очікує піку захворюваності на COVID-19 у травні-червні, Україна — 14-15 квітня, хоча країни практично одночасно зафіксували перші випадки коронавірусу, і їхні відповіді на епідемію часто порівнюють.

У дворі офісного центру в Миколаєві стався збройний конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї — в голову поранено бізнесмена Михайла Титова.

З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусом, перевели в реанімаційне відділення лікарні.

Українська правда
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