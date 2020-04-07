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23 роки в’язниці за вбивство журналіста: у Словаччині – ще один вирок у справі Куціяка

Вівторок, 7 квітня 2020, 09:21
23 роки в’язниці за вбивство журналіста: у Словаччині – ще один вирок у справі Куціяка

У Словаччині суд 6 квітня засудив колишнього військовослужбовця Мирослава Марчека до 23 років тюремного ув'язнення за вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої Мартіни Кушнірової в лютому 2018 року.

Джерело: DW і Reuters

Пряма мова судді під час оголошення вироку: "Це було холоднокровне і жорстоке вбивство. У жертв не було ані найменшого шансу врятуватися".

Деталі: Прокуратура оскаржить вирок, оскільки просила 25 років для вбивці і вважає покарання м'яким.

Мирослав Марчек зізнався у подвійному вбивстві під час судового засідання 13 січня 2020 року.

Цьому передувало: 30 грудня 2019 року суд у Словаччині засудив до 15 років ув'язнення Золтана Андруско, який раніше зізнався у причетності до вбивства Куціяка та Кушнірової.

На той час 42-річний чоловік був єдиним із п'ятьох обвинувачених у цій справі, хто зізнався у причетності до вбивств. Його судили окремо, оскільки він співпрацював зі слідством.

Слідство вважає імовірним замовником вбивства бізнесмена Маріана Кочнера, діяльність та зв'язки з італійською мафією якого розслідував Куціяк.

Передісторія:

  • 27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були вбиті 21 лютого 2018 року у будинку за 65 кілометрів на схід від Братислави.
  • В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених тодішнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією.
  • Серед іншого Ян Куціяк розслідував шахрайські схеми з дотаціями ЄС на розвиток сільського господарства в Словаччині і угодами, укладеними численними компаніями Кочнера.
  • Колишній шеф-редактор Куціяка Петер Барді у вересні 2017 року розповів, що Кочнер наказав стежити за журналістом і погрожував йому в телефонних розмовах. Куціяк повідомив владі про ці погрози, проте жодних заходів вжито не було.
  • Вбивство Яна Куціяка і посмертна публікація його статті спричинили масові антиурядові демонстрації і в підсумку – відставку Фіцо з посади глави уряду.
  • На перших парламентських виборах у Словаччині після вбивства журналіста Яна Куціяка та його нареченої перемогла опозиція. Її лідер пообіцяв викорінити корупцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: СловаччинавбивствоЗМІ
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