Пасажиропотік на кордоні знизився, на пункті пропуску з РФ піймали порушника карантину

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Вівторок, 7 квітня 2020, 10:29

Минулої доби в Україну повернулися 6,4 тисячі громадян.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Відмітимо, що упродовж минулої доби також фіксувалося зниження пасажиропотоку у порівнянні з попереднім днем. Загалом прикордонники здійснили понад 12,2 тисячі пропускних операцій на в’їзд та виїзд з України".

Деталі: Крім того, минулої доби Україну залишили понад 4,5 тисячі осіб, з яких близько 2 тисяч – іноземці.

6 квітня без власного транспорту в Україну прибуло понад 3,3 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС. Зранку 7 квітня в пунктах пропуску черг із подорожуючих власним транспортом та пішоходів не зафіксовано.

Зазначається, що в понеділок прикордонники і представники санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 7,7 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено.

Прикордонники оформлювали інформативні згоди про самоізоляцію та надавали відповідні пам’ятки.

У пункті пропуску "Бачівськ", що на кордоні з Росією, виявили порушника правил карантину, про що було повідомлено співробітників поліції.

Що передувало: За добу 5 квітня прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій, більше 9 тисяч українців повернулися додому.

Нагадаємо: З 7 квітня державний кордон України можна перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

Українцям за кордоном радять більш активно реєструватись в системах МЗС, там озвучувати бажання повернутись додому, аби Міністерство закордонних справ з Мінінфрастурутури могло планувати спеціальні авіа чи залізничні рейси

Українська правда
Теми: кордон карантин


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