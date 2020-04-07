Під Будапештом у ДТП потрапив автобус з українцями: двоє людей у важкому стані

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Вівторок, 7 квітня 2020, 11:05

В Угорщині в аварію потрапив автобус, що евакуюював українців на Батьківщину: постраждали 8 людей, двоє у важкому стані.

Джерело: заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Шинкарюк

Деталі: На 75 кілометрі автомагістралі М3 біля міста Будапешт сталося ДТП за участю автобуса, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса".

За отриманими оперативними даними, у транспортному засобі перебувало 8 осіб. 2 громадян у важкому стані, 6 в задовільному. Всі особи перебувають у лікарні.

Шинкарюк зазначає, що представники дипломатичного корпусу виконують протокол.

Українська правда


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