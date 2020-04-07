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У Києві 12 нових випадків зараження коронавірусом, 4 – у дітей

Вівторок, 7 квітня 2020, 12:07
У Києві 12 нових випадків зараження коронавірусом, 4 – у дітей

У Києві за останню добу число хворих на COVID-19 побільшало на 12 осіб і сягнуло вже 279 людей.

Джерело: київський міський голова Віталій Кличко на щоденному брифінгу

Пряма мова: "Кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася за минулу добу на 12 людей, із них – четверо дітей, один медик. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. Загалом у столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли ще три жінки віком від 34-х до 41 року, та двоє дівчат – їм по 3 роки, а також п’ятеро чоловіків від 31-го 67 років, двоє хлопчиків 6-ти та 15 років.

Один чоловік 36 років, на жаль, помер. За його життя майже два тижні боролися лікарі Олександрівської лікарні. Він був підключений до апарату ЕКМО насичення крові киснем, але у чоловіка були дуже вражені легені – тому врятувати його не вдалося".

Деталі: З киян, що захворіли за минулу добу, госпіталізували двох пацієнтів, інші 10 лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що більшість із цих 12-ти осіб за межі країни не виїжджали останнім часом, тобто інфікувалися в Україні.

Мер закликав при перших же симптомах звертатися до лікарів, щоб вчасно отримати допомогу.

Кличко також сказав, що місто отримало ще 200 тисяч масок – і вони надійдуть у вівторок в аптеки мережі "Фармація", а медзаклади вже отримали протималярійний препарат "Плаквініл", який лікарі пробують використовувати для допомоги хворим на COVID-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 Україна та світі

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Київ
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