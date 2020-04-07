Чоловік влаштував стрілянину і поранив 4 спецпризначенців у Шаргороді

У місті Шаргород на Вінниччині поліцейські затримали озброєного зловмисника, який влаштував стрілянину з будинку і поранив чотирьох спецпризначенців.

Джерело: поліція Вінницької області

Дослівно: "Ввечері 6 квітня у Шаргороді бійці спецпідрозділу КОРД затримали озброєного рушницею та пістолетом правопорушника, який після погроз розправою своєму сусідові зачинився у власному будинку. Коли на виклик прибули поліцейські, він почав стріляти у їхній бік".

Деталі: Відзначається, що до поліції звернувся 32-річний місцевий житель – він розповів, що під час конфлікту його сусід поводився неадекватно, розмахував зброєю та погрожував її застосувати.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Але 52-річний правопорушник відмовився спілкуватись з правоохоронцями, поводився неадекватно, зробив кілька пострілів у повітря і погрожував поліції.

На прохання віддати зброю – не реагував, натомість зачинився у будинку, де перебував його літній батько.

Поліція вирішила залучити спецпідрозділ КОРД. Під час штурму будинку, чоловік почав стріляти з рушниці та пістолета по спецпризначенцях, у результаті чого четверо осіб отримали поранення.

Врешті озброєного чоловіка вдалося затримати. У нього вилучили мисливську рушницю та пістолет, їх направили на експертизу.

Загрози життю поранених поліцейських немає.

Правопорушник під час затримання також отримав поранення. Зараз він перебуває в лікарні під охороною поліції.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.