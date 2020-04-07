Чоловік влаштував стрілянину і поранив 4 спецпризначенців у Шаргороді

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Вівторок, 7 квітня 2020, 12:29

У місті Шаргород на Вінниччині поліцейські затримали озброєного зловмисника, який влаштував стрілянину з будинку і поранив чотирьох спецпризначенців.

Джерело: поліція Вінницької області

Дослівно: "Ввечері 6 квітня у Шаргороді бійці спецпідрозділу КОРД затримали озброєного рушницею та пістолетом правопорушника, який після погроз розправою своєму сусідові зачинився у власному будинку. Коли на виклик прибули поліцейські, він почав стріляти у їхній бік". 

 

Деталі: Відзначається, що до поліції звернувся 32-річний місцевий житель – він розповів, що під час конфлікту його сусід поводився неадекватно, розмахував зброєю та погрожував її застосувати.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Але 52-річний правопорушник відмовився спілкуватись з правоохоронцями, поводився неадекватно, зробив кілька пострілів у повітря і погрожував поліції.

На прохання віддати зброю – не реагував, натомість зачинився у будинку, де перебував його літній батько. 

 

Поліція вирішила залучити спецпідрозділ КОРД. Під час штурму будинку, чоловік почав стріляти з рушниці та пістолета по спецпризначенцях, у результаті чого четверо осіб отримали поранення.

Врешті озброєного чоловіка вдалося затримати. У нього вилучили мисливську рушницю та пістолет, їх направили на експертизу. 

 

Загрози життю поранених поліцейських немає. 

Правопорушник під час затримання також отримав поранення. Зараз він перебуває в лікарні під охороною поліції.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 ККУ (посягання на життя  працівника правоохоронного органу). Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Українська правда
Теми: поліція Вінницька область


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