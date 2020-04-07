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На Київщині вже 97 випадків COVID-19, підозра – у понад 400

Вівторок, 7 квітня 2020, 13:21

У Київській області станом на ранок 7 квітня офіційно підтвердили коронавірус у 97 людей, з них – 6 випадків серед дітей, найбільше хворих в Обухівському районі.

Джерело: пресслужба Київської обласної адміністрації у Facebook  

Деталі: У Києво-Святошинському районі 23 хворих ( 5 – с. Гатне, 4 – с. Лісники, 3 – м. Вишневе, 3 – м. Боярка, 3 – с. Софіївська Борщагівка, 1 – с. Дмитрівка, 1 – с. Тарасівка; 2 – с. Крюковщина, 1 – с. Святопетрівське).

Крім того, 7 випадків у Борисполі, по 5 – у Бучі та Вишгороді, 4 – у Білій Церкві, по 3 – у Броварах та Ірпені, 2 випадки – у Фастові та по 1 у Ворзелі, Гостомелі та Коцюбинському.

Також випадки COVID-19 підтвердили у  Білоцерківському районі (1 у с. Фурси), Бориспільському (1 у Гнідині), Броварському (2 у с. Зазим’є), Васильківському (3 у с. Рославичі), Макарівському (1 у с. Мостище), Миронівському (2 у с. Маслівка) та у Ставищенському районі (1 у смт. Ставище).

Найбільше хворих у віці 41-50 років – 28,9 %; 51-60 років – 22,7% та 31-40 років – 20,6%.

Коронавірус у дітей зафіксували у смт. Козин – 3 випадки та по одному у с. Лісники, с. Гатне і Борисполі.

Одужали 4 особи: 21-річня жінка з Броварів, 51-річний чоловік з Білої Церкви, 34-річна жінка з с. Дмитрівка та 50-річна жінка з Обухова.

Підозру на зараження мають 442 особи. Найбільше у Києво-Святошинському (101) та в Обухівському (74) районах.

Медичне спостереження встановлене за 1199 контактними особами.

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Передісторія: 

  • Станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксовано вже 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб.

Українська правда

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