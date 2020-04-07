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Культурист, який напав на журналістів, буде сидіти під домашнім арештом до червня

Вівторок, 7 квітня 2020, 14:13
Культурист, який напав на журналістів, буде сидіти під домашнім арештом до червня

Чоловіка, який 2 квітня напав на знімальну групу телеканалу "ZIK" на спортмайданчику Гідропарка, відправили під домашній арешт до 3 червня.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва

Дослівно: "Дніпровський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу "ZIK" 2 квітня у Гідропарку".

Деталі: Тепер чоловік має сидіти під арештом вдома аж до 3 червня 2020 року включно.

Йому повідомили про підозру  за ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) ККУ.

При цьому карантинні заходи та стан надзвичайної ситуації в Україні триватимуть попередньо до 24 квітня.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, в кінці квітня деякі карантинні заходи для працездатного населення почнуть скасовувати.

Передісторія:

  • 2 квітня на території столичного Гідропарку на знімальні групи телеканалів "ZIK" та "Еспресо" напали культуристи під час підготовки репортажів про дотримання громадянами обмежень, встановлених на час дії карантину.
  • На наступний день поліція затримала нападника на журналістів "ZIKу". Ним виявився 55-річний мешканець Броварів.

Українська правда
Теми: поліціяКиївнападЗМІ
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