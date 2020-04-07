Культурист, який напав на журналістів, буде сидіти під домашнім арештом до червня
Чоловіка, який 2 квітня напав на знімальну групу телеканалу "ZIK" на спортмайданчику Гідропарка, відправили під домашній арешт до 3 червня.
Джерело: пресслужба прокуратури Києва
Дослівно: "Дніпровський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу "ZIK" 2 квітня у Гідропарку".
Деталі: Тепер чоловік має сидіти під арештом вдома аж до 3 червня 2020 року включно.
Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) ККУ.
При цьому карантинні заходи та стан надзвичайної ситуації в Україні триватимуть попередньо до 24 квітня.
За словами прем’єра Дениса Шмигаля, в кінці квітня деякі карантинні заходи для працездатного населення почнуть скасовувати.
Передісторія:
- 2 квітня на території столичного Гідропарку на знімальні групи телеканалів "ZIK" та "Еспресо" напали культуристи під час підготовки репортажів про дотримання громадянами обмежень, встановлених на час дії карантину.
- На наступний день поліція затримала нападника на журналістів "ZIKу". Ним виявився 55-річний мешканець Броварів.