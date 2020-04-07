Культурист, який напав на журналістів, буде сидіти під домашнім арештом до червня

Чоловіка, який 2 квітня напав на знімальну групу телеканалу "ZIK" на спортмайданчику Гідропарка, відправили під домашній арешт до 3 червня.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва

Дослівно: "Дніпровський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу "ZIK" 2 квітня у Гідропарку".

Деталі: Тепер чоловік має сидіти під арештом вдома аж до 3 червня 2020 року включно.

Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) ККУ.

При цьому карантинні заходи та стан надзвичайної ситуації в Україні триватимуть попередньо до 24 квітня.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, в кінці квітня деякі карантинні заходи для працездатного населення почнуть скасовувати.

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