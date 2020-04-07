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В Італії від коронавірусу померла майже сотня лікарів

Вівторок, 7 квітня 2020, 14:28
В Італії від коронавірусу померла майже сотня лікарів

В Італії кількість померлих від коронавірусу серед лікарів наближається до сотні. 

Такими є дані італійської федерації лікарів FNOMCEO, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок стало відомо про смерть ще п’ятьох медиків. Таки чином загальна кількість жертв зросла до 94.

Крім того, Національна федерація медичних сестер Італії оприлюднила дані про хворих та загиблих співробітників. Від початку епідемії 6 549 медсестер заразились і 26 померли. 

Нагадаємо, Україна вирішила відправити в Італію бригаду медиків для допомоги у боротьбі з пандемією.

У понеділок в Італії зафіксували рекордно низьку кількість нових хворих на коронавірус за добу.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірусжертви
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