Дані про забезпеченість лікарень викладуть онлайн, лабораторії перевірять – ОП

Незабаром у відкритому доступі з’являться звіти усіх лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням для боротьби з коронавірусом та працівниками.

Джерело: пресслужба президента за результатом щоденного звіту уряду та відомств, залучених до боротьби з поширенням COVID-19, який заслухав Володимир Зеленський

Деталі: Нині така платформа фіналізується, потім дані з кожного медзакладу перевірять волонтери.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що "така програма потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби та прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів, щоб вони бачили результати своєї роботи".

Водночас, вірусологи завершують перевірку облаштування регіональних лабораторій, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Це необхідно для покращення умов роботи лабораторій для виявлення коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський заслухав інформацію урядовців щодо проведення церковних обрядів у безпечному для українців форматі, а також про можливості здійснення богослужінь онлайн.

Він наполягає, щоб Міністерство охорони здоров’я продовжувало системно інформувати населення щодо ризиків зараження коронавірусом, а також способів захисту від нього.

Пряма мова президента: "Щодня різними каналами – і по телебаченню, і в соцмережах – ви повинні невтомно давати рекомендації щодо превентивних заходів, особливо для людей, які в зоні високого ризику: стареньких, з хронічними хворобами та інших".

Пряма мова керівника Офісу президента Андрія Єрмака: "Уже сьогодні велике свято – Благовіщення. І люди, за традицією, хочуть піти до церков. Маємо ще активніше говорити про відповідальність не лише за своє життя та здоров’я, а й своїх близьких і людей навколо. Треба працювати над тим, щоб Великодні свята пройшли урочисто, з миром і безпечно".