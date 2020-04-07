У відділеннях інтенсивної терапії і на примусовому карантині в Італії є десятки українців - посол

За словами посла України в Римі Євгена Перелигіна, десятки українців в Італії перебувають на примусовому карантині або у відділеннях інтенсивної терапії у зв’язку з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посол розповів у інтерв’ю агентству "Укрінформ".

Дипломат зазначив, що через захист персональних даних посольство отримує інформацію щодо громадян України виключно тоді, коли персона надає дозвіл на інформування органів про своє перебування в госпіталі. Або якщо людина сама звернулася до посольства або консульства.

"Я неформально знаю, але я не можу розповсюджувати ці дані, що є десятки українців, які знаходяться або на примусовому карантині, або в госпіталі в інтенсивній терапії.

Але їх прізвище, стать, вік можуть бути передані посольству, тільки якщо людина або її родичі попросять про це. Тоді ми підключаємося, якщо потрібна допомога", - розповів посол. За його словами, 4 українських громадян в Італії померли у зв’язку з вірусом. Одна громадянка одужала після терапії.

Нагадаємо, у понеділок в Італії зафіксували рекордно низьку кількість нових хворих на коронавірус за добу.

Цього тижня уряд Італії затвердив новий пакет економічних заходів, включаючи посилення правил по боротьбі з поглинанням, а також державні гарантії на кредити та інвестиції на суму 400 мільярдів євро для допомоги бізнесу.