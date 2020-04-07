Прем'єру Британії не потрібна штучна вентиляція легень - речник

Прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон, госпіталізований до відділення інтенсивної терапії через коронавірус, не потребує штучної вентиляції легень.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це у вівторок розповів речник британського уряду.

За його словами, стан Джонсона був стабільним протягом ночі, а сам прем’єр "залишається в хорошому настрої".

"Він отримує стандартне кисневе лікування і дихає без будь-якої іншої допомоги. Йому не потрібна штучна вентиляція або неінвазивна респіраторна підтримка", - зазначив речник.

Він додав, що у Бориса Джонсона не було діагностовано пневмонію.

Нагадаємо, британського прем’єра Бориса Джонсона в понеділок перевели у відділення інтенсивної терапії. В глави уряду Британії протягом 10 днів тримались симптоми коронавірусу, включаючи високу температуру та кашель. Джонсон отримав кисень пізно ввечері в понеділок.

Прем’єр попросив главу МЗС Домініка Рааба розпочати виконання обов’язків голови уряду "там де це потрібно".

У вівторок стало відомо про самоізоляцію ще одного міністра британського уряду.