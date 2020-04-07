Коронавірус виявили майже у всіх пасажирів круїзного лайнера Greg Mortimer

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Вівторок, 7 квітня 2020, 19:09

У 128 осіб, які перебувають на борту австралійського круїзного лайнера Greg Mortimer біля берегів Уругваю, виявили коронавірус.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на іспаномовні ЗМІ

Деталі: Напередодні повідомлялося, що коронавірус виявлений у 60 осіб, протягом доби це число подвоїлося. В цілому на лайнері 132 туриста з Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії і 85 членів екіпажу, більшість з них - філіппінці.

Більшість пасажирів - люди старше 70 років.

Зараз на лайнері перебуває команда медиків з Уругваю. Вони приступили до роботи в неділю.

Лайнер зупинився в територіальних водах Уругваю минулого тижня після того, як залишив порт Ушуая в Аргентині. Зійти на берег пасажирам і екіпажу Greg Mortimer в Уругваї не дозволили.

Теми: коронавірус Австралія


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