Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради нацбезпеки та оборони міністра фінансів Сергія Марченка та затвердив у її складі головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Джерело: указ №133/2020

Деталі: в документі президент постановив увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України міністра фінансів України Сергія Марченка.

А от ексміністра Ігоря Уманського Зеленський вивів зі складу РНБО.

Президент затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака.