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Норвегія поступово послаблює карантин, почавши з садочків і шкіл

Вівторок, 7 квітня 2020, 19:39

Норвегія, яка однією з перших в Європі почала вводити обмеження для стримування коронавірусу, крок за кроком пом’якшуватиме карантин. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK, про це у вівторок оголосила прем’єрка країни Ерна Солберг.

Поточні обмеження, які діють до 13 квітня, включають закриття ясел та шкіл, відмову у в'їзді іноземцям, які не живуть і не працюють у Норвегії, та забороняють людям ходити до своїх будиночків у горах. 

Дитячі садки почнуть працювати з 20 квітня, початкові і середні школи - з 27 квітня. Також з цього дня університети, коледжі та професійно-технічні училища будуть відкриті для студентів, які перебувають на завершальному етапі навчання, і для тих проєктів, які повністю залежать від обладнання в навчальних закладах. 

Норвежці зможуть ходити в гори на ночівлю в будиночках з 20 квітня.

З 27 квітня бізнеси, які передбачають контакт між клієнтами і працівниками, такі як перукарні чи салони краси, можуть знову відкритися, якщо вони будуть відповідати вимогам заходів інфекційного контролю.

У той же час працівникам слід продовжити дистанційну роботу з дому, а норвежцям слід "звикати до заходів проти поширення вірусу на тривалий час", сказала Солберг.

Великі спортивні та культурні заходи, такі як фестивалі, будуть заборонені до 15 червня.

Станом на вівторок у Норвегії 5 863 людини мають позитивний результат тесту на коронавірус. 69 людей померли.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про перші послаблення карантинних заходів, анонсувавши "воскресіння" країни після Великодня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Норвегіякарантинкоронавірус
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