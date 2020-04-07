Поліція знайшла зброю, з якої стріляли в "Мультика", і назвала версії

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Вівторок, 7 квітня 2020, 19:43

Поліцейські встановили місце засідки імовірного снайпера та його зброю. Слідство розглядає п'ять версій у зв'язку з замахом на вбивство місцевого бізнесмена Михайла Титова.

Джерело: пресслужба поліції Миколаївської області

Дослівно: "Слідство розглядає п'ять версій у зв'язку з замахом на вбивство місцевого бізнесмена. Вчора поліцейські встановили місце засідки імовірного снайпера та зброю. Подію кваліфіковано за ознаками п. 6 ч. 2 ст. 115 – "Скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів".

Деталі: 6 квітня правоохоронці виявили зброю, з якої було скоєно замах на Титова. На технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку був знайдений мисливський карабін "Сайга" калібру 7,62, споряджений магазином, та гільза. Наразі зброя передана на проведення експертизи.

 

В поліції повідомили, що цей карабін був викрадений у 2018 році і до цього належав приватній особі.

На думку слідчих, злочин міг бути скоєний з метою помсти, або може бути пов’язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні. Також приводом могла стати конкуренція в бізнесі, неповернуті борги, неприязні відносини. У поліції допускають також, що  замах на вбивство був скоєний на замовлення.

 

Наразі поліція перевіряє усі можливі версії скоєння злочину, і для цього правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів.

Титов знаходиться в реанімації під наглядом поліцейських. Санкція статті, що розслідується, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі аж до довічного ув’язнення.

Що було раніше: 6 квітня у дворі офісного центру в Миколаєві стався збройний конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї: в голову було поранено бізнесмена Михайла Титова.

В результаті замаху Титов на прізвисько Мультик отримав одне наскрізне кульове поранення. Куля влучила в шию і пройшла навиліт через щелепу.

Нагадаємо:

  • У серпні 2017 року Генпрокуратура під керівництвом Юрія Луценка повідомляла про затримання під час спецоперації "фігуранта кримінальної хроніки на півдні України" Михайла Титова.

Теми: кримінал Миколаїв поліція


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