Синоптики прогнозують українцям дощі

Наприкінці робочого тижня майже по всій території України очікуються дощі.

Джерело: повідомлення Укргідрометцентру, яке передає "Укрінформ"

Деталі: У середу, 8 квітня в Україні ще ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 15-20° тепла, у південно-східних областях 12-17° тепла.

У ніч на 8 квітня у східних та Запорізькій областях очікуються сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий), на решті території країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності – жовтий). Крім того, 7-8 квітня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

9-10 квітня в Україні мінлива хмарність. 9 квітня без опадів, 10 квітня вночі у західних та північних, вдень у більшості областей країни невеликий дощ. Вітер 9 квітня змінних напрямків 3-5 м/с, 10 квітня північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 15-20°, 10 квітня у західних та північних областях 9-14°.

11-12 квітня в Україні буде без опадів, лише вночі 11 квітня у східних областях невеликий дощ. Температура вночі 1-7° тепла, 11 квітня у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, 12 квітня в Україні, крім півдня, сильні заморозки 0-5°; вдень 6-12° тепла, на півдні, 12 квітня і на заході країни до 16°.

У Києві 8 квітня ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 17-19° тепла.

По області у середу також ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий); вдень 15-20° тепла.

9-10 квітня у столиці мінлива хмарність. 9 квітня без опадів, 10 квітня невеликий дощ. Вітер 9 квітня змінних напрямків 3-5 м/с, 10 квітня північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 9 квітня 15-20°, 10 квітня 9-14°.

11-12 квітня у Києві без опадів. Температура вночі 11 квітня 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), 12 квітня сильні заморозки 0-5°; вдень 6-11° тепла.