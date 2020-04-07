Прем'єр Британії все ще в реанімації, але настрій – гарний
Вівторок, 7 квітня 2020, 21:59
Заражений коронавірусом прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже другий день перебуває у відділенні інтенсивної терапії після того, як його стан погіршився.
Джерело: сайт британського уряду
Дослівно: "Стан прем'єр-міністра стабільний, і він, як і раніше, знаходиться в реанімації для ретельного спостереження".
Деталі: Згідно з повідомленням, при цьому Джонсон перебуває у доброму гуморі.
Передісторія:
- 6 квітня Джонсона перевели в реанімаційне відділення лікарні в Лондоні.
- Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
- Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.
- Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.
Українська правда