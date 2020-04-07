Прем'єр Британії все ще в реанімації, але настрій – гарний

Заражений коронавірусом прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже другий день перебуває у відділенні інтенсивної терапії після того, як його стан погіршився.

Джерело: сайт британського уряду

Дослівно: "Стан прем'єр-міністра стабільний, і він, як і раніше, знаходиться в реанімації для ретельного спостереження".

Деталі: Згідно з повідомленням, при цьому Джонсон перебуває у доброму гуморі.

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