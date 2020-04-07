Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Британії все ще в реанімації, але настрій – гарний

Вівторок, 7 квітня 2020, 21:59
Прем'єр Британії все ще в реанімації, але настрій – гарний

Заражений коронавірусом прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже другий день перебуває у відділенні інтенсивної терапії після того, як його стан погіршився.

Джерело: сайт британського уряду

Дослівно: "Стан прем'єр-міністра стабільний, і він, як і раніше, знаходиться в реанімації для ретельного спостереження".

Деталі: Згідно з повідомленням, при цьому Джонсон перебуває у доброму гуморі.

Передісторія:

  • 6 квітня Джонсона перевели в реанімаційне відділення лікарні в Лондоні.
  • Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
  • Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 
  • Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіякоронавірусCovid-2019Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Британія назвала ім’я нового посла в Україні
Останні новини
15:03
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
Усі новини...
Реклама: