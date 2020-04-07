Бойовики обстріляли Мар’їнку і поранили жінку
Вівторок, 7 квітня 2020, 22:41
Під час обстрілу бойовиками околиць міста Мар’їнка поранення отримала місцева мешканка.
Джерело: пресцентр операції Об’єднаних сил у Facebook
Деталі: Згідно з повідомленням, це сталося 7 квітня близько 16:00.
Дослівно: "Внаслідок обстрілу з гранатомета місцева мешканка громадянка Г. отримала осколкове поранення в ногу. Жінку оперативно доставлено до міської лікарні м. Курахове та надано кваліфіковану медичну допомогу. Потерпіла від госпіталізації відмовилася, стан її здоров’я задовільний".
Нагадаємо:
- 7 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема і з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь.
Українська правда