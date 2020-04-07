Проукраїнського активіста Приходька вивезли з Криму до Ростова – адвокат
Вівторок, 7 квітня 2020, 23:05
Заарештованого проукраїнського активіста з анексованого Криму Олега Приходька доставили в СІЗО російського Ростова-на-Дону.
Джерело: адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов у коментарі "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Я отримав інформацію про те, що Олега Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону. В яких умовах його утримують там, я поки не знаю. Деталей поки немає, але є факт того, що Олега Аркадійовича доставили в Ростов".
Деталі: За інформацією видання, раніше рідні Приходька вже повідомляли, що проукраїнського активіста етапували з анексованого Криму в сусідню Росію, втім не було відомо, куди саме.
Передісторія:
- Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.
- 16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в "незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв".
- Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.
- Наразі Приходьку продовжено арешт до 15 вересня.
- Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею "незаконне позбавлення волі" через арешт активіста в анексованому Криму.