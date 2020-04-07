Одеська поліція просить мера заборонити продаж алкоголю вночі
Поліція Одеси просить мера міста Геннадія Труханова заборонити продаж алкоголю вночі, у вихідні та святкові дні.
Джерело: "Думская"
Деталі: З пропозицією заборонити в Одесі продаж алкоголю з 20 до 10:00, а також у вихідні та святкові дні звернувся до мера міста начальник Головного управління Нацполіції в регіоні Олег Бех.
Він пояснив необхідність заборони боротьбою з COVID-19.
Заборона стосується також слабоалкогольних напоїв – пива та вина.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі