Одеська поліція просить мера заборонити продаж алкоголю вночі

Поліція Одеси просить мера міста Геннадія Труханова заборонити продаж алкоголю вночі, у вихідні та святкові дні.

Джерело: "Думская"

Деталі: З пропозицією заборонити в Одесі продаж алкоголю з 20 до 10:00, а також у вихідні та святкові дні звернувся до мера міста начальник Головного управління Нацполіції в регіоні Олег Бех.

Він пояснив необхідність заборони боротьбою з COVID-19.

Заборона стосується також слабоалкогольних напоїв – пива та вина.

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