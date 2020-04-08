У Франції запровадили дозволи для в’їзду в країну
Середа, 8 квітня 2020, 03:53
Із 8 квітня, усі особи, які хочуть в’їхати до Франції, мають отримати спеціальний дозвіл, де будуть зазначені причини та мета візиту.
Джерело: повідомлення Міністерства внутрішніх справ
Деталі: Вказане обмеження встановлюється у рамках надзвичайного стану.
Документ можна отримати за електронною адресою. Міністерство розробило 3 види дозволів: для в'їзду до Франції з-за кордону, для в'їзду на її заморські території з-за кордону, а також для переміщення з французької материкової території у заморські володіння.
Наразі в країні зареєстрували 110 тисяч випадків зараження, померли – понад 10 тисяч осіб.
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Українська правда