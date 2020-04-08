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У Франції запровадили дозволи для в’їзду в країну

Середа, 8 квітня 2020, 03:53
У Франції запровадили дозволи для в’їзду в країну

Із 8 квітня, усі особи, які хочуть в’їхати до Франції, мають отримати спеціальний дозвіл, де будуть зазначені причини та мета візиту.

Джерело: повідомлення Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Вказане обмеження встановлюється у рамках надзвичайного стану. 

Документ можна отримати за електронною адресою. Міністерство розробило  3 види дозволів: для в'їзду до Франції з-за кордону, для в'їзду на її заморські території з-за кордону, а також для переміщення з французької материкової території у заморські володіння.

Наразі в країні зареєстрували 110 тисяч випадків зараження, померли – понад 10 тисяч осіб.

Знати більше:  Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Президент Франції Еммануель Макрон 25 березня оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу.

Українська правда

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Теми: Франціякарантин
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