У Франції запровадили дозволи для в’їзду в країну

802 перегляди
Середа, 8 квітня 2020, 03:53

Із 8 квітня, усі особи, які хочуть в’їхати до Франції, мають отримати спеціальний дозвіл, де будуть зазначені причини та мета візиту.

Джерело: повідомлення Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Вказане обмеження встановлюється у рамках надзвичайного стану. 

Документ можна отримати за електронною адресою. Міністерство розробило  3 види дозволів: для в'їзду до Франції з-за кордону, для в'їзду на її заморські території з-за кордону, а також для переміщення з французької материкової території у заморські володіння.

Наразі в країні зареєстрували 110 тисяч випадків зараження, померли – понад 10 тисяч осіб.

Українська правда
Теми: Франція карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Франції кількість смертей від коронавірусу перевищила 10 тисяч 7 квітня 2020, 21:24
Глава МОЗ Франції: пік епідемії ще не досягнутий, послаблювати карантин зарано 7 квітня 2020, 11:48
У Франції через порушення карантину оштрафували майже півмільйона осіб 7 квітня 2020, 03:52
Усі новини
Головні новини
Епідемія в Італії йде на спад: знову знизилася кількість заражень і загиблих
Порушення карантину: суди у 90% випадків стають на бік українців – адвокати
Зеленський відреагував на непокору мера Запоріжжя щодо карантину
Президент: Давайте не перетворюватись на ображених дітей, яким заборонили їсти морозиво
Усі новини
Діти

Як діагностувати гіперактивність у дітей та чи треба лікувати

здоров'я

Інтимна гігієна хлопчиків: що про неї варто знати