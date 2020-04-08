Головні новини вівторка і ночі: відстеження самоізоляції, правки Коломойського

Запрацював мобільний додаток для моніторингу самоізоляції, "антиколомойський" законопроєкт побив усі рекорди: понад 16 тисяч правок — актуальні новини 7 квітня.

Про самоізоляцію

Мінцифри запустило додаток "Дій Вдома" для моніторингу самоізоляції громадян, що прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження COVID-19.

Про правки

Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16000 правок.

"Бе!команда": розповідаємо, хто засипав Раду тисячами правок.

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