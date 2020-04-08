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Прем’єр Нідерландів порадив готуватися до суспільства "на відстані 1,5 метрів"

Середа, 8 квітня 2020, 08:55
Прем’єр Нідерландів порадив готуватися до суспільства на відстані 1,5 метрів

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав жителів країни готуватися до того, що норми соціального дистанціювання будуть діяти ще тривалий час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Рютте сказав, що його уряд думає про те, як послабити нинішні заходи щодо обмеження поширення коронавірусу.

Однак, за його словами, це може не відбутися протягом декількох тижнів або місяців, і підприємствам, школам і державним установам необхідно подумати про те, як вони забезпечать соціальні дистанції - підтримуючи як мінімум 1,5 метра простору між людьми - в середньостроковій перспективі.

Рютте сказав, що рівень смертності від коронавірусу вирівнюється, так само як число людей, що потрапляють в інтенсивну терапію.

"Це позитивно, але також і ризик, тому що люди можуть припустити, що можуть почати не підкорятися правилам ізоляції. Це може все зіпсувати, і ми можемо побачити новий пік", - попередив він, сказавши людям, щоб вони залишалися вдома на Великодні вихідні.

Рютте також описав баланс, необхідний для захисту громадського здоров'я при збереженні економіки.

"Якщо ми занадто швидко відмовимося від заходів, економіка, а також наше здоров'я постраждають ще сильніше. Це не протиріччя, це дві сторони однієї медалі", - сказав він.

Поки не ясно, коли уряд Нідерландів планує послабити заходи, хоча він і вказав, що оголошення буде опубліковано на тижні, що починається 20 квітня. Нинішні карантинні заходи діють до 29 квітня.

Нагадаємо, за останні 24 години у Нідерландах зареєстрували 234 нові смерті від коронавірусу, загальна кількість померлих перевищила 2 тисячі.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Нідерландах досягла 19 580.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяНідерланди
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