Ще один військовий захворів на коронавірус

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Середа, 8 квітня 2020, 10:45

В лавах української армії зафіксовано 5 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: командування Медичних сил збройних сил України

Дослівно: "На 07.00 8 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний".

Деталі: На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 118 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 19 осіб.

Новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону, що з 03.04 перебував на самоізоляції у зв'язку із контактом з хворою особою. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Зазначається, що особи що контактували з цим військовим перебувають на самоізоляції.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 армія


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