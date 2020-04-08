Ще один військовий захворів на коронавірус

В лавах української армії зафіксовано 5 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: командування Медичних сил збройних сил України

Дослівно: "На 07.00 8 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний".

Деталі: На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 118 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 19 осіб.

Новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону, що з 03.04 перебував на самоізоляції у зв'язку із контактом з хворою особою. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Зазначається, що особи що контактували з цим військовим перебувають на самоізоляції.

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