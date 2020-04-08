Українці, які застрягли в Непалі, вилітають додому – МЗС
Середа, 8 квітня 2020, 11:09
Група українських туристів, які застрягли в Непалі, вилітає до України.
Джерело: заступник міністра закордонних справ країни Єгор Божок у Twitter
Пряма мова: "Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую МЗС Німеччини за допомогу, дякую українським дипломатам в Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання".
Передісторія:
- Ще на початку березня уряд Непалу закрив Еверест на карантин до кінця сезону, 30 квітня, через спалах коронавірусу.
- Крім того, на початку березня президент Володимир Зеленський попросив українців повернутись додому. 13 березня було оголошено, що Україна закриє авіасполучення. Однак навіть після цього українці не припинили виїжджати за кордон.
- 28 березня українська влада закрила кордони через загрозу поширення коронавірусної інфекції. МЗС і Мінінфраструктури формують евакуаційні спецрейси в окремих крайніх випадках. Уряд також ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію для українців, які повертаються з-за кордону.
- Група з 36 українських туристів впродовж двох тижнів не могла вилетіти з Непалу. Російський "Аерофлот" пропонував Україні допомогу в евакуації.
Українська правда