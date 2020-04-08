Українці, які застрягли в Непалі, вилітають додому – МЗС

Група українських туристів, які застрягли в Непалі, вилітає до України.

Джерело: заступник міністра закордонних справ країни Єгор Божок у Twitter

Пряма мова: "Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую МЗС Німеччини за допомогу, дякую українським дипломатам в Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання".

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