Українці, які застрягли в Непалі, вилітають додому – МЗС

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Середа, 8 квітня 2020, 11:09

Група українських туристів, які застрягли в Непалі, вилітає до України.

Джерело: заступник міністра закордонних справ країни Єгор Божок у Twitter

Пряма мова: "Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую МЗС Німеччини за допомогу, дякую українським дипломатам в Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання".

 

Передісторія:

  • Ще на початку березня уряд Непалу закрив Еверест на карантин до кінця сезону, 30 квітня, через спалах коронавірусу.
  • Крім того, на початку березня президент Володимир Зеленський попросив українців повернутись додому. 13 березня було оголошено, що Україна закриє авіасполучення. Однак навіть після цього українці не припинили виїжджати за кордон.
  • 28 березня українська влада закрила кордони через загрозу поширення коронавірусної інфекції. МЗС і Мінінфраструктури формують евакуаційні спецрейси в окремих крайніх випадках. Уряд також ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію для українців, які повертаються з-за кордону.
  • Група з 36 українських туристів впродовж двох тижнів не могла вилетіти з Непалу. Російський "Аерофлот" пропонував Україні допомогу в евакуації.

Українська правда
Теми: карантин МЗС


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