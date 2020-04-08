Міністри фінансів ЄС взяли паузу після 16 годин переговорів, продовжать у четвер

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Середа, 8 квітня 2020, 11:34

Міністри фінансів країн Європейського Союзу не змогли домовитися про заходи для підтримки економіки, яка постраждала від коронавірусу, переговори продовжать у четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр фінансів Португалії і президент Єврогрупи Маріо Сентено.

Переговори про прийняття узгоджених заходів стимулювання в умовах пандемії тривали 16 годин.

"Після 16 годин обговорень ми підійшли до угоди, але поки не маємо її. Я призупинив роботу Єврогрупи, і ми продовжимо в четвер. Моя мета залишається: сильна мережа безпеки ЄС проти наслідків СOVID-19 (для захисту працівників, фірм і країн) і прихильність до значного плану відновлення", - написав Сентено в Twitter.

Всі міністри повинні узгодити ініціативи, перш ніж вони об'єднають їх в заяві, яку вони направлять керівникам країн для остаточного схвалення.

Раніше повідомлялося, що міністри не можуть домовитися з приводу умов для кредитних ліній з фонду порятунку єврозони і ідеї об'єднання боргів.

Без угоди про скоординовані дії уряду будуть змушені діяти самотужки, і їм доведеться позичати гроші на ринках, щоб пом'якшити економічні наслідки, що загрожує борговою кризою.

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Теми: ЄС коронавірус


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