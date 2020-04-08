Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністри фінансів ЄС взяли паузу після 16 годин переговорів, продовжать у четвер

Середа, 8 квітня 2020, 11:34

Міністри фінансів країн Європейського Союзу не змогли домовитися про заходи для підтримки економіки, яка постраждала від коронавірусу, переговори продовжать у четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр фінансів Португалії і президент Єврогрупи Маріо Сентено.

Переговори про прийняття узгоджених заходів стимулювання в умовах пандемії тривали 16 годин.

"Після 16 годин обговорень ми підійшли до угоди, але поки не маємо її. Я призупинив роботу Єврогрупи, і ми продовжимо в четвер. Моя мета залишається: сильна мережа безпеки ЄС проти наслідків СOVID-19 (для захисту працівників, фірм і країн) і прихильність до значного плану відновлення", - написав Сентено в Twitter.

Всі міністри повинні узгодити ініціативи, перш ніж вони об'єднають їх в заяві, яку вони направлять керівникам країн для остаточного схвалення.

Раніше повідомлялося, що міністри не можуть домовитися з приводу умов для кредитних ліній з фонду порятунку єврозони і ідеї об'єднання боргів.

Без угоди про скоординовані дії уряду будуть змушені діяти самотужки, і їм доведеться позичати гроші на ринках, щоб пом'якшити економічні наслідки, що загрожує борговою кризою.

Читайте також - "Карантин не вічний: як ЄС шукає золоту середину між безпекою та економікою"

Теми: ЄСкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
ЄС
У ЄС уперше продали більше електрокарів, ніж дизельних авто
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження ЄС обмежень агроекспорту
Останні новини
15:03
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
Усі новини...
Реклама: