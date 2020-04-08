У Білорусі кількість хворих СOVID-19 перевалила за тисячу
У Білорусі з початку спалаху епідемії СOVID-19 зафіксовано 1066 випадків коронавірусу, 77 осіб одужали, нових випадків смерті за минулу добу не зареєстровано.
Джерело: TUT.BY, МОЗ Білорусі в Тelegram
Дослівно МОЗ: "На стаціонарному лікуванні перебувають 976 осіб. У більшої частини пацієнтів захворювання протікає в легкій або середній формі.
33 пацієнта потребують підтримки апарату штучної вентиляції легень, їм проведені медичні консиліуми за участю провідних інфекціоністів і анестезіологів-реаніматологів".
Деталі: Також повідомляється, що в Білорусі до боротьби з COVID-19 задіяні 25 тисяч медиків.
Станом на 8 квітня в Білорусі провели близько 46 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію. Тести роблять у 13 лабораторіях.
Що було раніше: Президент Білорусі Олександр Лукашенко противиться введенню карантину, якого вимагають понад 150 тисяч осіб. За його словами, ввести карантин або комендантську годину дуже просто, але завершити посівну кампанію або доїти корів "дистанційно" не вийти.
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Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.
- Він висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Лукашенко також планує парад на 9 травня. При цьому ще й планує відвідати парад у Москві.