Український літак Ан-124 привіз медичне обладнання з Китаю до Данії

Український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Данії вантаж медичних матеріалів для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Літак привіз засоби індивідуального захисту, в тому числі маски для данських медичних працівників.

Український вантажний літак бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО.

I am happy to report that the inaugural flight of Maersk Bridge is en route to Denmark. The Maersk Bridge is an air bridge and supply chain operation to source and transport personal protective equipment, including millions of masks, for Danish health care workers. pic.twitter.com/ghEL7iZyS3