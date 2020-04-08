Український літак Ан-124 привіз медичне обладнання з Китаю до Данії

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Середа, 8 квітня 2020, 12:19

Український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Данії вантаж медичних матеріалів для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Літак привіз засоби індивідуального захисту, в тому числі маски для данських медичних працівників.

Український вантажний літак бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО. 

Програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.

Нагадаємо, 25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставив медичну допомогу Румунії. 

Ан-124 "Руслан" також доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією. 

Теми: коронавірус Китай Данія


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