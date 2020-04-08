У Луцьку послабили карантин для деяких магазинів і сервісів

Луцька міська рада внесла зміни до свого рішення про карантинні заходи і дозволила відновити роботу деяким магазинам та сервісам.

Джерело: ВолиньPost з посиланням на рішення позачергової сесії міськради, що проходила на стадіоні "Спортивне ядро" 8 квітня



Деталі: Депутати дозволили працювати:

- магазинам побутової хімії;

- магазинам насіння і садівничих матеріалів, агрохімікатів;

- веломагазинам та веломайстерням;

- магазинам та майстерням оптики;

- майстерням з виготовлення ключів;

- майстерням з ремонту взуття.



На думку депутатів, ці об’єкти є соціально значимими, а окремі з них продають товари та надають послуги першої необхідності.