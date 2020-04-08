Змінити місце голосування онлайн: ЦВК почала тестувати сервіс

Центральна виборча комісія ввела в дослідну експлуатацію електронний сервіс для реалізації порядку тимчасової зміни місця голосування виборця.

Джерело: сайт ЦВК, Telegram-канал голови Мінцифри Fedorov

Деталі: Центрвиборчком на засіданні 7 квітня ухвалив рішення про введення у дослідну експлуатацію електронного сервісу автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" для тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.

Також ЦВК утворила комісію з приймання у промислову експлуатацію цього електронного сервісу, яка проведе перевірку працездатності його функцій.

Центральна виборча комісія наголошує, що зазначений електронний сервіс можна буде використати під час наступних виборів президента та народних депутатів України.

Коментар міністра цифрової трансформації Михайла Федорова: "Нарешті. Центральна виборча комісія тестує функцію зміни місця голосування онлайн. Пам'ятаєте, скільки ми сил і часу витрачали на цей процес на президентських виборах? Тепер на наступні вибори народних депутатів і президента можна буде змінити місце голосування за пару хвилин з дому.

Хоча, сподіваюся, вже можна буде голосувати онлайн. Принаймні, працюємо над цим".