Швеція відкинула критику Трампа про боротьбу з пандемією

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в середу відкинула критику президента США Дональда Трампа щодо шведського підходу до боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Виступаючи на телеканалі TV4, Лінде заявила, що коментарі Трампа "фактично неправильні". "У нас взагалі немає стратегії, яка спрямована на формування колективного імунітету", - сказала Лінде.

Вона підкреслила, що Швеція вжила низку жорстких заходів. Наприклад, закрила для відвідувачів будинки для літніх людей і перевела студентів на онлайн-навчання.

"З іншого боку, у нас немає загальної "блокади". Це означає, що деякі країни думають, ніби ми нічого не робимо. Але ми робимо те, що є правильним для Швеції", - підкреслила глава шведської дипломатії.

На пресконференції у вівторок Дональд Трамп заявив, що якби США не вживали жорстких заходів соціальної ізоляції, то країна б мала більше смертельних випадків.

"Вони говорять про Швецію, але Швеція дуже сильно страждає", - сказав Трамп журналістам. Він підкреслив, що більшість країн застосували той самий підхід, що і США. "Якби ми цього не зробили, ми втратили б на сотні тисяч людей більше", - сказав Трамп.

Лінде також відкинула ідею, що Швеція застосувала кардинально інший підхід, ніж інші країни.

"Ми робимо приблизно те ж, що робить більшість інших країн, але ми робимо це по-іншому. Жодної "блокади". Ми дуже покладаємось на те, що люди самі беруть на себе відповідальність", - додала вона.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл зазначив, що в Швеції зараз справді дуже складно, "але в порівнянні з ситуацією в Нью-Йорку в Швеції все працює дуже добре".

Станом на середу у Швеції з населенням близько 10 мільйонів осіб зареєстровано 7 693 випадки коронавірусу та 591 смерть.

Сполучені Штати, де живуть близько 330 мільйонів людей, мають понад 400 тисяч випадків і 12 857 смертей.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.