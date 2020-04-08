Швеція відкинула критику Трампа про боротьбу з пандемією

4997 переглядів
Середа, 8 квітня 2020, 15:57

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в середу відкинула критику президента США Дональда Трампа щодо шведського підходу до боротьби з поширенням коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Виступаючи на телеканалі TV4, Лінде заявила, що коментарі Трампа "фактично неправильні". "У нас взагалі немає стратегії, яка спрямована на формування колективного імунітету", - сказала Лінде.

Вона підкреслила, що Швеція вжила низку жорстких заходів. Наприклад, закрила для відвідувачів будинки для літніх людей і перевела студентів на онлайн-навчання. 

"З іншого боку, у нас немає загальної "блокади". Це означає, що деякі країни думають, ніби ми нічого не робимо. Але ми робимо те, що є правильним для Швеції", - підкреслила глава шведської дипломатії. 

На пресконференції у вівторок Дональд Трамп заявив, що якби США не вживали жорстких заходів соціальної ізоляції, то країна б мала більше смертельних випадків. 

"Вони говорять про Швецію, але Швеція дуже сильно страждає", - сказав Трамп журналістам. Він підкреслив, що більшість країн застосували той самий підхід, що і США. "Якби ми цього не зробили, ми втратили б на сотні тисяч людей більше", - сказав Трамп.

Лінде також відкинула ідею, що Швеція застосувала кардинально інший підхід, ніж інші країни.

"Ми робимо приблизно те ж, що робить більшість інших країн, але ми робимо це по-іншому. Жодної "блокади". Ми дуже покладаємось на те, що люди самі беруть на себе відповідальність", - додала вона.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл зазначив, що в Швеції зараз справді дуже складно, "але в порівнянні з ситуацією в Нью-Йорку в Швеції все працює дуже добре".

Станом на середу у Швеції з населенням близько 10 мільйонів осіб зареєстровано 7 693 випадки коронавірусу та 591 смерть. 

Сполучені Штати, де живуть близько 330 мільйонів людей, мають понад 400 тисяч випадків і 12 857 смертей.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.

Теми: Швеція Трамп коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус: Швеція заборонила збори більше 50 людей, в країні майже 100 померлих 27 березня 2020, 16:16
Ґрета Тунберґ вважає, що перехворіла на коронавірус 25 березня 2020, 04:00
Швеція закриває кордони для іноземців з 19 березня 18 березня 2020, 11:39
Усі новини
Головні новини
Венедіктова завела 5 справ проти Порошенка за призначення суддів Верховного Суду
Фігуранти плівок розповіли про себе і про знайомство з Єрмаком
Карантин, скоріш за все, продовжать до початку травня – Шмигаль
У Зеленського попередили: пом'якшення карантину поки не буде, "на носі" найбільша загроза
Усі новини
Діти

Як діагностувати гіперактивність у дітей та чи треба лікувати

здоров'я

Овуляція це... Симптоми, як визначити, вирахувати та які є тести на овуляцію