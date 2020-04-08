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Під час карантину кількість розбоїв в Україні зменшилася на третину

Середа, 8 квітня 2020, 18:08
Під час карантину кількість розбоїв в Україні зменшилася на третину

У період карантину кількість розбоїв зменшилася в середньому по країні на 35%.

Джерело: заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Цуцкірідзе: "Ми проаналізували статистику за трьома позиціями: крадіжки, грабежі та розбої. В жодному з регіонів немає зростання за цими видами злочину, навпаки кількість знижується.

Наприклад, в період з 11 березня по 4 квітня минулого року в цілому по країні було скоєно 25988 крадіжок. За аналогічний період цього року їх - 16926. На 34,9% менше. Грабунків було скоєно в минулому році 815, в цьому – 543. Тобто, їх кількість зменшилася на 33,4%. За розбоїв ситуація виглядає так: минулоріч – 149, цьогоріч – 97. Як бачимо теж є зниження на 34,9%".

Деталі: Найменшу кількість розбоїв зафіксовано в Луганській, Тернопільській та Львівській областях. Найбільше в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. При цьому в Дніпропетровській області кількість нападів порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася майже в половину.

Щодо крадіжок найбільш благополучними видаються Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська області. У Києві кількість крадіжок зменшилася вдвічі.

Найменше грабежів зареєстровано у Луганській, Житомирській, Івано-Франківській областях.

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Українська правда

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Теми: карантинМВСполіціякарантинепідемія
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