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Саміт Західні Балкани-ЄС відкладено через пандемію

Середа, 8 квітня 2020, 18:35

Через пандемію коронавірусу Євросоюз відклав свій балканський саміт, який мав відбутися 7 травня в Загребі. 

Про це рішення оголосило хорватське головування у Раді ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на European Western Balkans.

Нову дату зустрічі буде визначено у червні, якщо ситуація з поширення COVID-19 це дозволить. Як альтернативу саміту хорватське головування розглядає можливість проведення відеоконференції. 

Балканський саміт у Загребі планувався як одна з найголовніших подій хорватського головування в Євросоюзі. Він мав об’єднати лідерів ЄС та регіону Західних Балкан вперше після саміту в травні 2018 року, який відбувся у Софії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСкоронавірускарантин
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