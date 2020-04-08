Саміт Західні Балкани-ЄС відкладено через пандемію

Через пандемію коронавірусу Євросоюз відклав свій балканський саміт, який мав відбутися 7 травня в Загребі.

Про це рішення оголосило хорватське головування у Раді ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на European Western Balkans.

Нову дату зустрічі буде визначено у червні, якщо ситуація з поширення COVID-19 це дозволить. Як альтернативу саміту хорватське головування розглядає можливість проведення відеоконференції.

Балканський саміт у Загребі планувався як одна з найголовніших подій хорватського головування в Євросоюзі. Він мав об’єднати лідерів ЄС та регіону Західних Балкан вперше після саміту в травні 2018 року, який відбувся у Софії.