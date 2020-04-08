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На Львівщині друга людина померла від коронавірусу

Середа, 8 квітня 2020, 20:25
На Львівщині друга людина померла від коронавірусу

У Львівській області зафіксували другу смерть від коронавірусу. 

Джерело: пресслужба Львівської міськради

Деталі: Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 526 людей.

Наразі на Львівщині з підозрою на коронавірус є 72 особи. У 47 пацієнтів позитивний результат тесту на COVID-19.

Дві особи з підтвердженим діагнозом померли, п'ятеро знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, а троє одужали.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 85 людей. На самоізоляції – 326. За увесь час виписано 115 пацієнтів.

У 9-ти пацієнтів стан важкий, а двоє на апараті ШВЛ.

Нагадаємо: Станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.

Українська правда

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Теми: коронавірусУкраїнаепідеміяЛьвівщина
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