РосЗМІ заявили про повернення кредитування ЄБРР у РФ. Банк спростовує

Російські ЗМІ заявили про відновлення Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) видачі кредитів у РФ, призупиненої з 2014 року після анексії Криму, посилаючись на кредит, виданий компанії Travelata. Банк спростовує цю інформацію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Російскі "Ведомости", постилаючись на сайт ЄБРР, заявили про рішення про надання кредиту агрегатору туристичних путівок Travelata.

Видання зазначає, що кредит буде виданий у рамках загальної програми ЄБРР з підтримки бізнесу, що постраждав внаслідок кризи, викликаної епідемією коронавірусу. Загалом на цю підтримку банк планує спрямувати близько 1 млрд євро.

На сайті ЄБРР в описі кредиту, виданого Travelata, дійсно вказується про видачу нових позик – відповідне рішення було прийняте 31 березня, а гроші перераховані 7 квітня. Обсяг позики не вказано.

На підставі цієї інформації російські ЗМІ зробили висновок про відновлення роботи ЄБРР в Росії.

У ЄБРР спростовують ці висновки, заявляючи, що рішення про заморозку видачі нових кредитів у РФ не буде переглядатися.

"Кредит Travelata був виданий ще задовго до 2014 року. Однак, через коронавірусну кризу здатність цієї компанії повернути кредит було поставлено під сумнів. В інтересах банку – зберегти платоспроможність наших позичальників. Тому їм було надано допомогу, однак про зміну нашої політики про неможливість видачі нових кредитів у РФ мова не йде",- заявив "ЄвроПравді" старший радник ЄБРР зі зв’язків у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Антон Усов.