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Українська "Мрія" доставить у Польщу 400 тонн медзасобів

Середа, 8 квітня 2020, 22:04

Український Ан-225 "Мрія" доставить у Польщу 400 тонн медичних засобів та обладнання для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство державних активів Польщі.

"Мрія" має прибути до Варшави 14 квітня. Літак доставить у Польщу з Китаю 7 мільйонів масок та кілька сотень тисяч захисних костюмів.

Це буде третій в історії політ Ан-225 до Польщі.

Яку загалом кількість рейсів здійснить "Мрія" для доставки вантажу – не повідомляється. Максимальне комерційне навантаження літака Ан-225 – 250 тонн, тож доставити усе за один рейс – неможливо.

Нагадаємо, з 2018 року "Мрія" перебувала на плановому ремонті й модернізації та не виконувала польоти. 25 березня літак відносвив випробувальні польоти.

Ан-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі.

Нагадаємо, раніше український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив у Данію вантаж медичних матеріалів для боротьби з пандемією коронавірусу.

25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання, тести на коронавірус та медичну допомогу Румунії. Ан-124 "Руслан" також доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією. 

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Коронавірус Поль

Теми: авіамедицинаПольщакоронавірус
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