У Чернівецькій ОДА назвали ймовірні причини спалаху COVID-19 в регіоні

У Чернівецькій області інфікування населення коронавірусом могло початися під час масового заходу, який там проводили.

Джерело: голова чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук в ефірі hromadske

Пряма мова Осачука: "Був масовий захід, де була велика кількість людей, і епідеміологи вважають, що саме звідти воно пішло".

Деталі: Голова ОДА запевнив, що більш детально про цей захід розкажуть після того, як завершать розслідування.

Нагадаємо: Станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.