Франція випередила Німеччину за кількістю заражень COVID-19

За час пандемії нового коронавірусу, у Франції на COVID-19 захворіли 113 959 осіб. В той же час у Німеччині зафіксовано 112 113 випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У Франції з 113 959 захворілих 10 887 померло, 21 452 людей одужало.

У Німеччині з 112 113 випадків захворювання 2349 людей померло, 46 300 пацієнтів одужало.

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