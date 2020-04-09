Франція випередила Німеччину за кількістю заражень COVID-19
За час пандемії нового коронавірусу, у Франції на COVID-19 захворіли 113 959 осіб. В той же час у Німеччині зафіксовано 112 113 випадки захворювання.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: У Франції з 113 959 захворілих 10 887 померло, 21 452 людей одужало.
У Німеччині з 112 113 випадків захворювання 2349 людей померло, 46 300 пацієнтів одужало.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 1 500 830 випадків захворювання 317 855 осіб одужала та 87 706 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19.