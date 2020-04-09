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Франція випередила Німеччину за кількістю заражень COVID-19

Четвер, 9 квітня 2020, 02:41
Франція випередила Німеччину за кількістю заражень COVID-19

За час пандемії нового коронавірусу, у Франції на COVID-19 захворіли 113 959 осіб. В той же час у Німеччині зафіксовано 112 113 випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У Франції з 113 959 захворілих 10 887 померло, 21 452 людей одужало.

У Німеччині з 112 113  випадків захворювання 2349 людей померло, 46 300 пацієнтів одужало.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 500 830 випадків захворювання 317 855 осіб одужала та 87 706 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусНімеччинаФранція
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