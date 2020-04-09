Франція випередила Німеччину за кількістю заражень COVID-19

547 переглядів
Четвер, 9 квітня 2020, 02:41

За час пандемії нового коронавірусу, у Франції на COVID-19 захворіли 113 959 осіб. В той же час у Німеччині зафіксовано 112 113 випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У Франції з 113 959 захворілих 10 887 померло, 21 452 людей одужало.

У Німеччині з 112 113  випадків захворювання 2349 людей померло, 46 300 пацієнтів одужало.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 500 830 випадків захворювання 317 855 осіб одужала та 87 706 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19.

Теми: коронавірус Німеччина Франція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
США репатріювали більше 50 000 громадян 9 квітня 2020, 01:52
В МЗС розповіли, скільки українців хворіють на коронавірус 9 квітня 2020, 01:11
Коронавірус: за 6 днів заражень стало більше на 50% 9 квітня 2020, 00:28
Усі новини
Головні новини
У Києві "замінували" лікарню, де лежать хворі з коронавірусом
Яким буде Великдень на карантині: МВС і церковники узгодили формат свята
В ОПУ обговорювали введення надзвичайного стану
Уряд змінив карантинні обмеження. Що нового
Усі новини
Фото

Оптичні ілюзії, від яких може поламатися мозок

безпека

8 речей, які не варто робити в крамниці під час карантину