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У штаті Нью-Йорк вже 150 тисяч заражень коронавірусом

Четвер, 9 квітня 2020, 04:32
У штаті Нью-Йорк вже 150 тисяч заражень коронавірусом

В штаті Нью-Йорк у США виявили 151 061 зареєстрований випадок зараження COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 3:00 9 квітня, в штаті Нью-Йорк зареєстровано

151 061 випадок зараження коронавірусом. Жертвами вірусу у штаті стало 6268 осіб. Про випадки одужання інформація відсутня.

За минулу добу в штаті діагностували 8787 нових хворих. За цей же період у штаті померли 779 людей. 

Загалом в США на COVID-19 вже захворіло 459 052 людини. 23 559 осіб одужало та 14 695 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження карантину у штаті Нью-Йорк і прилеглих районах з метою запобігти поширенню вірусу в інших штатах.

Знати більше: 

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСША
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