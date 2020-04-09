У штаті Нью-Йорк вже 150 тисяч заражень коронавірусом

В штаті Нью-Йорк у США виявили 151 061 зареєстрований випадок зараження COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 3:00 9 квітня, в штаті Нью-Йорк зареєстровано

151 061 випадок зараження коронавірусом. Жертвами вірусу у штаті стало 6268 осіб. Про випадки одужання інформація відсутня.

За минулу добу в штаті діагностували 8787 нових хворих. За цей же період у штаті померли 779 людей.

Загалом в США на COVID-19 вже захворіло 459 052 людини. 23 559 осіб одужало та 14 695 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження карантину у штаті Нью-Йорк і прилеглих районах з метою запобігти поширенню вірусу в інших штатах.

Знати більше:

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі