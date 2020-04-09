У Львові дві смерті: жінка з COVID-19 і чоловік з підозрою

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Четвер, 9 квітня 2020, 09:33

В інфекційній лікарні Львова померло двоє пацієнтів – жінка, у якої діагностували COVID-19, і чоловік, який мав пневмонію, але діагноз на коронавірус у нього ще не підтвердили.

Джерело: сайт Львівської міської ради та сайт Львівської обласної державної адміністрації

Дослівно: "Станом на 08.30 год в інфекційній лікарні зафіксовано дві смерті. Вночі померла 68-річна жінка, в якої був підтверджений діагноз інфікування коронавірусом. Жінка перебувала на апараті ШВЛ. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія".

Деталі: Також помер чоловік, у якого ще не підтвердили COVID-19, але в лікарню він поступив з підозрою. В чоловіка була пневмонія.

За даними Львівської ОДА, у період з 22:30 8 квітня по 08:00 9 квітня в області з підозрою на коронавірус звернулися 10 осіб. Пацієнти з міста Львова, міста Тернополя, Самбірського району.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 87 осіб. Стан більшості хворих – середньої важкості. В 11 пацієнтів стан важкий. 1 пацієнт на апараті ШВЛ.

На самоізоляції перебувають 356 осіб. За увесь час виписано – 120 пацієнтів. 1 пацієнтка померла у відділенні реанімації.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 563 людини: у 395 діагноз коронавірус не підтвердився.

 Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 119 осіб.

У 61 пацієнта позитивний результат тесту на коронавірус, з них 3 особи померли.  

Що було раніше: 8 квітня у Чернівецькій області від коронавірусу померли двоє людей, які самостійно лікувались вдома і пізно звернулись до лікарів.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: Львів коронавірус жертви Covid-2019


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