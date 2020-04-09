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МАУ виплатила першу частину компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи в Ірані

Четвер, 9 квітня 2020, 10:28
МАУ виплатила першу частину компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи в Ірані

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почала компенсаційні виплати сім'ям пасажирів, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 у Тегерані.

Джерело: президент авіакомпанії Євген Дихне в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "Певній частині пасажирів вже виплачена перша частка компенсацій. Цей процес не дуже швидкий, але він буде завершений".

Деталі: При цьому, за його словами, з точки зору відповідальності іранської сторони це питання викликає все більше побоювань.

Дихне констатував ситуацію глухого кута з точки зору технічного розслідування, яке велося в Ірані. Чи не передані ні в яку лабораторію бортові самописці, немає ніяких рапортів про закінчення розслідування, ніякої інформації про успішні міжурядових угодах з приводу компенсації з боку Ірану.

Що передувало: Віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує негайного пояснення від Ірану заяви члена національного парламенту про "гарне виконання своїх обов’язків" іранськими військовими при збитті пасажирського літака авіакомпанії "МАУ". 

Передісторія:

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
  • Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
  • Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавіруса консультації були відкладені.

Знати більше: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо

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"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофа МАУ в Ірані
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