ОПУ: Ми просили олігархів допомогти, але не віддали їм на відкуп регіони

Офіс президента заявляє, що звернення Володимира Зеленського по допомогу у боротьбі з коронавірусом до олігархів не означає, що їм віддали на відкуп цілі українські регіони.

Джерело: заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Так, ми попросили бізнес допомогти. Слухайте, це ситуація аналогічна тій, що була в 2014 році, – усі допомагають один одному. Це ж не тільки великий бізнес, нам он дзвонять з різних середніх бізнесів, якісь асоціації, айтішники і так далі.

Там багато різних людей, це ж не означає, що ми віддали регіони на відкуп олігархам. Це взагалі не так.

Їхнє завдання – модерувати всередині, допомагати своїми менеджерами в штабах, в обладміністрації".

Деталі: На запитання, чи не бачить Тимошенко, що наразі у всіх регіонах олігархат посилює свій вплив, заступник голови ОПУ відповів, що "не бачить в цьому ніякої загрози, це занадто перебільшено".

За його словами, ідея просити допомогу у бізнесу народилася тоді, коли в ОПУ зрозуміли, що держава сама не зможе справитися з коронавірусом.

Тоді зібрали бізнес, розподілили регіони. Тоді ж розподілили і гроші на централізовані закупки на відправку літаків, наприклад, до Китаю за необхідними медзасобами.

Наразі, за словами Тимошенка, бізнесмени "скидуються на централізовані закупки і закупляють для того, аби все приходило до них в регіоні", бо вони знають, які потреби є в області, а ОПУ допомагає їм логістично.

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